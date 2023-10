Deschamps interpelle un joueur de l’OM

Arnaud De Kanel

De retour en équipe de France grâce à son excellent début de saison avec l'OM, Jonathan Clauss a donné raison à Didier Deschamps vendredi face aux Pays-Bas (1-2), en délivrant une passe décisive sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Le latéral marseillais n'a donc pas tardé à se montrer, et son sélectionneur reconnait qu'il a fait fort.

Jonathan Clauss a été récompensé de son bon début de saison avec l'OM en étant sélectionné par Didier Deschamps. Le latéral droit a plutôt bien rendu la pareille à son sélectionneur en étant très bon vendredi à Amsterdam. Forcément, cela n'a pas échappé à Didier Deschamps.

Clauss a marqué des points selon Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France reconnait que le joueur de l'OM a marqué des points. « Si Jonathan Clauss a marqué des points ? Oui, dans la lignée de ce qu'il fait avec son club. Il a cette capacité technique à ne pas être embêté avec le ballon et à se projeter. Evidemment, dans la phase offensive, c'est quelque chose qui est intéressant. Il ne néglige pas l'aspect défensif, même si on n'a pas été mis en difficulté énormément », a déclaré Didier Deschamps pour Téléfoot ce dimanche. A la différence de Benjamin Pavard et Jules Koundé, ses concurrents au poste, Jonathan Clauss possède l'avantage de jouer à ce poste avec l'OM et ça semble beaucoup compter aux yeux du sélectionneur.

«Il connait bien son sujet»