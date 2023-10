Mbappé fait polémique, Deschamps intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Capitaine de l’équipe de France depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar et les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Kylian Mbappé a brillé par son absence lors des dernières conférences de presse des Bleus. Une situation largement commentée alors que la coutume veut que ce soit le capitaine qui se présente devant la presse avant les matches. Mais Didier Deschamps monte au créneau pour l’attaquant du PSG.

Depuis la fin de la Coupe du monde, et l'annonce des retraites internationales d'Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps a du nommer un nouveau capitaine, et c'est Kylian Mbappé qui a été choisi. Néanmoins, lors des deux derniers rassemblements, l'attaquant du PSG ne s'est pas présenté conférence de presse d'avant-match avec l'équipe de France, comme le veut la coutume. Une polémique qui n'intéresse pas Didier Deschamps qui se réjouit que son capitaine parle avec les pieds, comme en témoigne son doublé vendredi soir contre les Pays-Bas (2-1).

«S’il parle avec ses pieds je préfère»

« Avec Kylian, il n’y a pas à être inquiet. Quand il est comme ça, l’équipe de France a beaucoup plus de chance de gagner ses matchs, On est content pour lui d’autant avec ce qu’il a traversé ces derniers jours. Il remet les pendules à l’heure. Il était en jambes et disponible, ils le craignaient en face. Il a fait les efforts quand il a fallu les faire, je l’ai même vu à droite quand il a fallu compenser, dans son rôle de capitaine c’est important. Il prend beaucoup de lumière, il fait en sorte de ne pas trop la prendre non plus en dehors. Je sais que certains aimeraient qu’il parle un peu plus… mais s’il parle avec ses pieds je préfère », lance le sélectionneur de l’équipe de France au micro de TF1 .

«Il assume ce rôle»