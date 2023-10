PSG : Mbappé va enfin parler ?

Thibault Morlain

Alors que son avenir a fait énormément parler durant le dernier mercato estival, Kylian Mbappé se fait rare depuis dans les médias. En effet, le joueur du PSG évite de prendre la parole, esquivant même les conférences de presse avec l’équipe de France dont il est pourtant le capitaine. Mais voilà que cela pourrait désormais changer et on pourrait rapidement voir Mbappé devant les journalistes. Explications.

Comme le veut la tradition, à la veille de chaque match de l’équipe de France, c’est le capitaine qui vient avec Didier Deschamps en conférence de presse. Or, depuis quelques rendez-vous maintenant, Kylian Mbappé est absent de ces rendez-vous. Pourtant, le joueur du PSG est très attendu en conférence de presse, lui qui n’évitera bien évidemment pas les questions à propos de son avenir.

Mbappé muet

Forcément, les absences de Kylian Mbappé en conférence de presse font énormément parler. Et à chaque rassemblement de l’équipe de France, l’histoire se répète. Pourquoi cette absence médiatique du joueur du PSG ? Comme cela a pu être révélé par Le Parisien récemment, Mbappé aurait fait le choix de ne plus parler à la presse tant que l’équipe de France ne sera pas qualifiée à l’Euro 2024.

La qualification validée, Mbappé enfin en conférence de presse ?

Le fait est qu’avec sa victoire face aux Pays-Bas ce vendredi soir (1-2), l’équipe de France vient officiellement de valider son ticket pour l’Euro 2024. Cela veut-il alors dire que Kylian Mbappé va-t-il enfin prendre la parole et se présenter en conférence de presse ? Si la raison de l’absence du joueur du PSG en conférence de presse est véridique, on pourrait donc le revoir rapidement. Alors que les Bleus affrontent l’Ecosse mardi prochain, Mbappé aura l’occasion de parler prochainement. Rendez-vous pris donc dans les prochains jours si le numéro 10 des Bleus va à nouveau se présenter devant les journalistes et répondre enfin aux questions que tout le monde se pose…