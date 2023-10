Appelé le scandale, il monte au créneau avec Mbappé et Neymar

Benjamin Labrousse

Cette saison encore, de nombreux propos racistes ont été entendus dans les stades d’Europe. Un fléau dans le sport de haut niveau, et qui a notamment touché la star du Real Madrid Vinicius Jr. Entendu par la justice à ce sujet, le Brésilien a avoué qu’il discutait régulièrement avec certains joueurs comme Kylian Mbappé ou encore Neymar à ce sujet. Explications.

Le 21 mai dernier, un nouveau scandale de racisme dans le football éclatait. Visé par des propos injurieux lors d’un déplacement sur la pelouse de Valence, le joueur du Real Madrid Vinicius Junior avait alors décidé de saisir la justice espagnole. Le jeudi 5 octobre dernier, le Brésilien avait d’ailleurs été entendu par une juge dans cette affaire, tandis que Valence a accusé le joueur de mensonges…

« Entre nous, on en parle. Beaucoup de joueurs discutent avec moi »

Dans un entretien accordé à France Football , Vinicius Junior a d’ailleurs confié discuter régulièrement avec certains joueurs comme Kylian Mbappé au sujet du racisme. « Moi, depuis que j'ai 19 ans, je m'intéresse au thème du racisme. Je comprends un peu plus comment je dois réagir. Je suis content que les choses évoluent. Les lois vont changer et, dans les stades, je crois que ça arrivera de moins en moins grâce à ça. Entre nous, on en parle. Beaucoup de joueurs discutent avec moi. Varane, Kylian (Mbappé), Hakimi, Lukaku... On doit mener des actions tous ensemble pour que ce genre d'événements arrivent de moins en moins souvent » .

« Si je suis seul face au racisme le système va facilement m'écraser »