Passé par l’OM, il s’incline devant Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, bien qu’il soit dans une mauvaise passe inhabituelle d’un point de vue statistiques en ce moment, lui qui est muet depuis quatre matchs, reste le meilleur joueur du monde. C’est du moins ce que pense Boudewijn Zenden. L’ex-ailier de l’OM n’a pas caché son admiration pour le capitaine de l’équipe de France et le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé est déjà entré dans l’histoire du PSG et de l’équipe de France. Meilleur buteur du Paris Saint-Germain depuis la création du club en 1970, Mbappé est également devenu le capitaine des Bleus en mars dernier succédant à Hugo Lloris. Figure de proue de la sélection, Mbappé est redouté par Boudewijn Zenden dans le cadre de Pays-Bas - France ce vendredi soir.

Polémique avec Mbappé, les raisons sont dévoilées https://t.co/0vcKonmVXg pic.twitter.com/ti0GYApeA5 — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Mbappé meilleur joueur du monde ? Zenden valide

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Boudewijn Zenden a été interrogé sur la question suivante : Mbappé est-il le meilleur joueur du monde ? Voici la réponse de l’ancien joueur de l’OM . « Je dirais oui. Il est vraiment spécial à voir jouer. C’est assez incroyable, ce qu’il réussit avec sa puissance, ses débordements, ses passes décisives, ses buts. Il peut marquer tout seul ou se trouver à la conclusion d’une action. Il porte littéralement l’équipe nationale, mais aussi son club. Avec ou sans lui, ça change tout ».

«Tous les gamins s’identifient à lui. Je suis vraiment fan, aussi»