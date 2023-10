PSG : Kylian Mbappé se fait tacler, c'est inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la veille du choc entre les Pays-Bas et l'équipe de France, Ronald Koeman s'est présenté en conférence de presse et le sélectionneur des Oranje est apparu visiblement agacé par les questions sur la prétendue supériorité des Bleus. Et l'ancien coach du Barça en a profité pour glisser un tacle tacle à Kylian Mbappé.

Vendredi soir, l'équipe de France pourrait bien acter sa qualification pour l'Euro 2024 en cas de victoire à Amsterdam face aux Pays-Bas. Les Oranje semblent d'ailleurs très affaiblis pour ce choc, ce qui renforce le statut de favoris des Bleus pour ce match. Néanmoins, les questions à ce sujet semblent agacer Ronald Koeman.

PSG : Un joueur de Deschamps balance sur Mbappé https://t.co/jhebwGhnEM pic.twitter.com/7PxnRCfRnW — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

«J'ai aussi vu le match entre le PSG et Newcastle, et Kylian Mbappé a joué ce match»

« Nous allons jouer pour ne pas donner de la force à la France. Quel est le résultat maximum pour nous sur ce match ? C'est gagner. Si j'y crois ? Oui, bien sûr. Est-ce que leur équipe est plus développée que la nôtre ? Vous savez, j'ai aussi vu le match entre le PSG et Newcastle, et Kylian Mbappé a joué ce match », lance le sélectionneur néerlandais devant les médias, glissant au passage un tacle gratuit à Kylian Mbappé. De son côté, Didier Deschamps se méfie de son adversaire.

Deschamps se méfie des Pays-Bas