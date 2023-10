Polémique avec Mbappé, Deschamps répond cash

Hugo Chirossel

S’il est désormais le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé ne s’est pas présenté en conférence de presse depuis le 15 juin dernier. Ce jeudi, c’est Aurélien Tchouameni qui a répondu aux questions des journalistes, avant la rencontre face aux Pays-Bas. C’était ensuite au tour de Didier Deschamps, qui s’est exprimé sur l’absence de l’attaquant du PSG.

Une nouvelle fois absent de la conférence de presse de l’équipe de France ce jeudi, Kylian Mbappé fait débat. Désormais capitaine des Bleus , certains s’interrogent sur son absence face aux médias et estiment que cela fait pourtant partie de ses responsabilités. « Ma présence (devant les médias) nous détourne de l’essentiel (la victoire) », aurait confié l’attaquant du PSG à ses coéquipiers, selon Le Parisien . Avant de jouer face aux Pays-Bas vendredi, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, c’est Aurélien Tchouameni qui a fait face aux journalistes.

PSG : Un joueur de Deschamps balance sur Mbappé https://t.co/jhebwGhnEM pic.twitter.com/7PxnRCfRnW — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

«Kylian a besoin de tranquillité»

Le milieu de terrain du Real Madrid était suivi de Didier Deschamps, qui forcément n'a pas pu éviter les questions au sujet de Kylian Mbappé. « Je discute régulièrement avec lui, je ne vais pas attendre maintenant. Kylian a besoin de tranquillité, mais c’est pour le bien de l’équipe de France aussi. Il est là et il fera partie demain de l’équipe qui a un objectif bien précis. Je sais que vous parlez beaucoup de Kylian. Il est suffisamment grand et mature pour se protéger. Il y a aussi le fait que quoi qu’il fasse on parle énormément de lui », a-t-il déclaré.

«Ça ne me dérange pas de répartir les responsabilités»