Une légende du PSG est adoubée en équipe de France !

Transféré de l'OL à Chelsea ces derniers mois, Malo Gusto profite de son temps de jeu chez les Blues pour vivre actuellement sa première convocation en équipe de France. Et le latéral droit tricolore, coéquipier de Thiago Silva, déclare sa flamme à l'ancien capitaine emblématique du PSG.

En janvier dernier, Chelsea bouclait le recrutement de Malo Gusto avec l'OL pour 30M€, et le jeune latéral droit de 20 ans a débarqué dans le vestiaire du club londonien cet été, après six mois en prêt chez son club formateur. Le début d'une nouvelle aventure donc pour Gusto, qui a d'ailleurs profité cette semaine des nombreux forfaits dans le secteur défensif de l'équipe de France pour honorer sa première convocation.

Chelsea, la nouvelle étape

Interrogé au micro de RMC , Malo Gusto se livre sur son transfert à Chelsea : « Tu sens que c'est un autre niveau. Commencer sa carrière à Lyon, c'est quelque chose de grand, que j'ai toujours rêvé. Mais quand tu arrives à Chelsea, avec un vestiaire comme celui-là, c'est fort. Quand tu es un jeune joueur, tu essaies de t'intégrer le mieux possible et de montrer que tu peux jouer et prétendre à être un grand joueur », indique l'ancien latéral de l'OL.

« Thiago Silva, l'un des plus grands défenseurs au monde »