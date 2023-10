Équipe de France : Deschamps lui passe un coup de fil, c’est la surprise totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour pallier les forfaits de Dayot Upamecano et d'Axel Disasi, Didier Deschamps a décidé de convoquer Castello Lukeba, auteur d'une bonne première partie de saison au RB Leipzig. Le défenseur, qui a découvert Clairefontaine, a livré ses impressions et n'a pas masqué sa fierté. Il n'a pas, non plus, masqué sa surprise en quittant l'équipe de France espoirs.

William Saliba, Dayot Upamecano, Axel Disasi, Jules Koundé... Les forfaits se sont enchaînés au sein du secteur défensif. Pour pallier ces absences, Didier Deschamps a décidé de convoquer Malo Gusto, mais aussi Castello Lukeba. Les deux joueurs présentent des similitudes. Ils ont décidé, tous les deux, de quitter l'OL. Aujourd'hui, ils sont récompensés. Dans un entretien au Parisien , Lukeba a évoqué son immense fierté.

« C’est une immense fierté »

« C’est une immense fierté, je suis très honoré de pouvoir représenter l’équipe de France. C’est un objectif que j’avais en tête. Ce n’est pas encore concrétisé totalement, parce que je n’ai pas encore les minutes. Mais déjà le fait d’être là, c’est une belle récompense (…) Je ne m’étais pas fixé de date précise. Pour moi, si j’étais performant en club, surtout dans les compétitions européennes, ça viendrait avec le temps. Ça arrive un peu plus tôt que je ne l’aurais pensé. Mais ça fait partie de mon parcours aussi » a lâché Lukeba, qui était appelé par Thierry Henry pour disputer les prochaines rencontres de l'équipe de France espoirs.

« Ils pensaient que c’était une blague »