Équipe de France : Un crack interpelle déjà Deschamps pour son avenir

En feu avec le Bayern Munich, et ce malgré son statut de remplaçant de luxe, Mathys Tel a été convoqué pour la première fois par Thierry Henry avec les espoirs français. Mais l’attaquant est également convoité par l’Allemagne, pays dans lequel il évolue. Le principal intéressé semble néanmoins rêver d’un avenir en Bleu…

Encore loin d’être un titulaire en puissance au Bayern Munich, Mathys Tel profite de ses apparitions pour marquer les esprits en Allemagne, lui qui totalise déjà 6 buts et 1 passe décisive en 11 apparitions, et seulement 2 titularisations. Une réussite qui ne passe pas inaperçue en France, Thierry Henry ayant convoqué l’attaquant de 18 ans pour la première fois avec les Espoirs. Pas de quoi encore sécuriser l’avenir international d’un joueur très convoité.

L’Allemagne courtise… Mathys Tel

Alors qu’il vient de poser ses valises en Allemagne, Mathys Tel se retrouve convoité… par la Nationalmannschaft ! « Bien sûr, c’est un grand attaquant. On pourrait certainement l’essayer , a réagi le directeur sportif allemand Rudi Völler pour Bild TV , concernant une possible naturalisation de l’ancien rennais pour lui permettre de jouer avec la sélection. Mais en fin de compte, c’est le joueur lui-même et sa famille qui décideront. Les racines sont très françaises. Nous savons tous que nous n’avons pas beaucoup d’attaquants de haut niveau en Allemagne. Il faut en tirer le meilleur. »

« Représenter la France, il n'y a rien de mieux »