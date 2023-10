Deschamps annonce une surprise, il jubile

Amadou Diawara

Pour pallier l'absence de Jules Kounde, forfait de dernière minute, Didier Deschamps a décidé de faire appel à un petit nouveau : Malo Gusto. Appelé initialement par Thierry Henry pour jouer avec les Espoirs, le défenseur de Chelsea rejoint finalement l'équipe de France A. Une nouvelle qui le comble de bonheur.

Au poste de latéral droit, Didier Deschamps a décidé de convoquer à la fois Jonathan Clauss et Jules Kounde. Toutefois, le défenseur du FC Barcelone vient de se blesser. Pour combler l'absence de Jules Kounde pour les deux prochains matchs des Bleus (Pays-Bas et Ecosse), le sélectionneur tricolore a choisi Malo Gusto.

Malo Gusto remplace Jules Kounde en Bleu

Appelé initialement par Thierry Henry pour défendre les couleurs des Espoirs, Malo Gusto pourrait donc avoir sa première sélection en A dans les prochains jours. Interrogée par FFF TV , la surprise de Didier Deschamps s'est totalement enflammée.

💬 "𝘗𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯, 𝘫𝘦 𝘷𝘦𝘶𝘹 𝘴𝘶𝘳𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘶 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵"🎥 Découvrez les premiers pas de @gusto_malo avec les A à Clairefontaine 🏰#FiersdetreBleus pic.twitter.com/nRVQWswAPv — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2023

«L’objectif c’est d’y rester»