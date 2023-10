Mbappé : La presse étrangère annonce un clash au PSG

Axel Cornic

Après un été très agité, Kylian Mbappé a fait un retour tonitruant avec le Paris Saint-Germain enchaînant notamment trois doublés en trois matchs de Ligue 1 entre la fin août et la mi-septembre. Mais depuis plus rien pour la star parisienne, ce qui semble commencer à agacer son entraîneur Luis Enrique.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Le serial-marqueur du PSG nous a habitués à des orgies de buts ces dernières saisons et le voir à sec depuis quatre matchs toutes compétitions confondues semble assez étrange. Surtout que son club ne réalise pas le meilleur début de saison de son histoire, avec une troisième place de Ligue 1 derrière l’OGC Nice et l’AS Monaco.

« Je suis content avec ce que les joueurs ont fait à part dans les trente derniers mètres »

La Gazzetta dello Sport s’est emparée de cette affaire et parle d’un certain agacement au sein du PSG, suscité par les prestations de Mbappé. Cela concernerait tout particulièrement Luis Enrique, qui voudrait que sa star soit plus efficace dans la finition, comme il l’avait fait remarquer après la défaite face à Newcastle en Ligue des Champions (4-1). « Je suis content avec ce que les joueurs ont fait à part dans les trente derniers mètres » avait notamment confié en conférence de presse l’entraîneur parisien.

« C'est bizarre qu'il n'ait pas marqué »