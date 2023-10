PSG : Il rejoint Mbappé et se plante, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l'été 2022, Hugo Ekitike décidait de rejoindre le PSG, malgré l'intérêt de nombreux clubs, notamment en Premier League. Directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour est revenu sur le choix de l'attaquant. Il a, notamment, révélé que le projet de Newcastle était plus attractif, mais que le dernier mot est revenu au joueur et à son agent.

Après une bonne saison réalisée sous les couleurs du Stade de Reims, Hugo Ekitike décidait de s'engager avec le PSG durant l'été 2022. L'attaquant espérait, alors, progresser aux côtés des Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Mais avec le recul, ce choix ne s'avère pas être payant. Après avoir refusé de quitter le PSG lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike est mis au placard. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur de 21 ans devrait être l'un des premiers à partir en janvier prochain.

Lacour regrette le choix d'Ekitike

Directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour est revenu sur la décision d'Ekitike. « C’est son choix et celui de son agent. Peut-être qu’un autre projet lui aurait permis de mieux s’exprimer (…) Le projet qui m’avait séduit est Newcastle. C’était leur priorité absolue » a-t-il confié. Mais le responsable comprend son choix.

« C’est normal de vouloir jouer avec Messi, Neymar et Mbappé »