EXCLU - PSG : Un départ et une arrivée, voici le menu du mercato d’hiver !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations, le PSG envisage très peu de changement dans les mercatos à venir. L’effectif en place est prévu pour durer plusieurs saisons. Les fenêtres de transfert ne serviront qu’à procéder à des petits ajustements. Comme cet hiver, avec un possible départ en attaque contre une arrivée, en défense cette fois.

Après un mercato estival 2023 dantesque, le PSG souhaite lever le pied. En effet, comme révélé par le10sport.com, l’ambition parisienne est maintenant de faire confiance à l’effectif en place et de ne procéder qu’à des petits ajustements, au cas par cas, à chaque mercato. A l’instar du Real Madrid 2016-2018, qui n’avait presque pas « bouger », le PSG souhaite capitaliser sur ce groupe mis à disposition de Luis Enrique.

Ekitike vers la sortie ?

Pour autant, Paris va profiter du mercato d’hiver qui se profile pour s’activer sur deux dossiers. Le premier, dans le sens des départs. Il concerne Hugo Ekitike, qui a reçu de nombreuses propositions l’été dernier. Selon nos sources, l’attaquant parisien a absolument tout refusé pour pouvoir rester à Paris. Le Français semblait convaincu de pouvoir trouver sa place dans l’effectif. Mais les arrivées de Randal Kolo Muani et Gonaçalo Ramos assombrissent clairement ses perspectives de temps de jeu. Du côté de Paris, on continue de lui montrer la porte de sortie. Un départ qui pourrait s’organiser en janvier.

Un latéral gauche ciblé

Dans l’autre sens, celui des arrivées, Luis Enrique et Luis Campos réfléchissent activement à la possibilité de renforcer l’effectif par un nouveau défenseur. A gauche, la blessure de longue durée de Nuno Mendes fragilise le poste. L’option Kurzawa ne convainc personne et Luis Enrique aimerait pouvoir s’appuyer sur une doublure plus solide lorsque Lucas Hernandez n’est pas aligné à gauche. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la décision n’a pas été encore prise. Le PSG se laisse encore quelques semaines pour trancher. Mais s’il y a une recrue cet hiver, ce sera à ce poste en priorité.