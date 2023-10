EXCLU - PSG : Rassuré et conforté, Luis Campos va rester

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux commandes du recrutement du PSG depuis l’été 2022, Luis Campos a réalisé un tour de force lors du dernier mercato estival. Après avoir été conforté par Doha, le Portugais va bien poursuivre sa mission parisienne.

Après ses exploits à Monaco puis Lille, où il a construit des équipes championnes de France et découvert des talents revendus à prix d’or, Luis Campos a accepté de relever le plus grand défi de sa carrière, le PSG. Avec les Qataris, il a dit oui pour mettre en place un projet bien précis : bâtir une équipe pour gagner la Ligue des Champions sous trois ans. La première saison, dirigée par Christophe Galtier, n’a récolté qu’un maigre titre en Ligue 1. A présent, c’est Enrique qui pilote le navire avec, à son bord, un effectif que Luis Campos a clairement façonné de ses mains.

Campos reste

Le virage organisé par le PSG est sans commune mesure avec ce que les Qataris ont pu mettre en place précédemment. Qui aurait pu imaginer que Paris dirait au revoir à Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti le même été ? Un chantier titanesque au sortir duquel Luis Campos a été conforté dans ses fonctions. Malgré des résultats 2022-2023 décevants, Doha lui maintien sa confiance, respectant ainsi ses engagements de construire sous trois ans et non de tout changer au bout d’une seule saison. Selon nos sources, Luis Campos a également beaucoup réfléchi de son côté. Rassuré par Doha, mais également par les propos tenus par Nasser Al-Khelaïfi dans ses récentes interviews, le Portugais a choisi de poursuivre. Déterminé et confiant sur la réussite de son projet.

Jusqu’à 2025

Totalement impliqué dans le projet, Luis Campos est pleinement satisfait du mercato estival qui s’est acheté. Tous les joueurs qu’il a souhaité, le PSG a pu les signer. A l'exception de Bernardo Silva et Victor Osimhen. Et s’il pourra possiblement faire un petit ajustement au poste de latéral gauche cet hiver (la décision n’a pas encore été prise en interne), l’effectif en place est bien parti pour ne pas bouger. A l’instar du Real Madrid 2016-2018, conduit par Zidane et auteur d’un triplé historique en Ligue des Champions, le PSG veut faire confiance à un groupe et ne presque pas changer l’effectif. Si départ il y a, ce sera un suivi au cas par cas. Mais dans l’idéal, Paris veut rouler avec les mêmes hommes sur deux à trois saisons et réaliser l’exploit de soulever une Ligue des Champions. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, et non 2026 comme cela a pu être écrit par plusieurs de nos confrères, Luis Campos est le principal artisan de la révolution estivale parisienne. Il ne reste qu’à Luis Enrique de convertir l’essai. Et aux joueurs de faire le nécessaire pour remporter le titre européen.