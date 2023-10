Le transfert record de Neymar battu, le PSG peut souffler

Axel Cornic

Avec ses 222M€, Neymar est toujours le transfert le plus cher de l’histoire du football. Mais certains aimeraient bien battre le record de l’ancienne star du Paris Saint-Germain et c’est le cas du président Aurelio De Laurentiis, qui aurait visé des sommes astronomiques pour Victor Osimhen, meilleur buteur de la Serie A la saison dernière.

En 2017, le PSG choquait le monde en allant arracher Neymar au FC Barcelone. Depuis, de l’eau est passée sous les ponts et le Brésilien n’est d’ailleurs plus à Paris, mais cette opération reste la plus chère jamais réalisée dans l’histoire du football.

Le Napoli voulait casser le mercato avec Osimhen

La Gazzetta dello Sport nous apprend ce mardi que ce record de Neymar aurait pu sauter lors du dernier mercato estival. C’est en tout cas ce qu’aurait aimé Aurelio De Laurentiis, qui rêvait de pouvoir empocher plus de 222M€ avec un éventuel transfert de Victor Osimhen. Ce dernier était notamment dans le viseur du PSG, avec Luis Campos qui est l’un de ses plus grands fans.

Un transfert toujours possible, mais...