Il snobe le PSG et vit un calvaire, son clan vide son sac

Pierrick Levallet

En quête de renforts offensifs cet été, le PSG a souvent été lié à Marcus Rashford. Mais finalement, l'attaquant de 25 ans a repoussé les avances parisiennes pour rester à Manchester United. Cependant, tout ne passe pas comme prévu pour l'Anglais en ce début de saison. Néanmoins, son clan se veut assez optimiste pour la suite.

Cet été, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato. Le club de la capitale cherchait à se renforcer massivement, notamment en attaque pour entourer Kylian Mbappé au mieux. Dans cette optique, le nom de Marcus Rashford est souvent revenu du côté des Rouge-et-Bleu. Mais finalement, l’international anglais a refusé de rejoindre la formation parisienne pour rester à Manchester United. Cependant, tout ne passe pas comme prévu pour le joueur de 25 ans ce début de saison. Marcus Rashford traverse une phase délicate (seulement un but et deux passes décisives en huit rencontres). Mais son entourage se veut plutôt optimiste.

«Son langage corporel n’a pas toujours semblé positif»

« Quelques fans m’ont demandé à propos de Marcus Rashford. Il a eu une chute de forme notable après avoir très bien joué la saison dernière, et son langage corporel n’a pas toujours semblé positif. Évidemment ça n’a pas été un début de saison facile pour Manchester United en général, et on a tendance à le remarquer encore plus quand une star comme Rashford ne performe pas. Mais de ce que j’ai entendu des proches du joueur et du club, il fait de son mieux. Et on sent que ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’on ne le revoit à son meilleur niveau » a ainsi assuré Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

«Tout le monde est calme et patient»