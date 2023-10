Retour annoncé, le PSG peut trembler

Arnaud De Kanel

Neuf mois après sa grave blessure, Martin Terrier est apte à retrouver les terrains. L'attaquant su Stade Rennais a même été convoqué dans le groupe par Bruno Génésio pour affronter Nantes dimanche mais il a finalement déclaré forfait en raison d'un état grippal. Il va donc faire son retour face au PSG dimanche et ça pourrait bien changer la donne car il y a une équipe avec, et une équipe sans Terrier. Explications en chiffres.

La Ligue 1 s'apprête à retrouver l'un de ses meilleurs éléments. Auteur d'une première partie de saison étincelante la saison passée, Martin Terrier avait été stoppé dans son élan le 2 janvier à cause d'une blessure aux ligaments croisés et au ménisque. Après neuf mois de galère, l'attaquant est sur le chemin et il sera de retour pour affronter le PSG dimanche prochain.

«On se donne rendez vous dimanche prochain à la maison»

Le calvaire touche à sa fin pour Martin Terrier. L'ancien joueur de l'OL devait effectuer son retour ce week-end mais il souffre d'une grippe. Il a donc donné rendez-vous à ses supporters dimanche prochain face au PSG. « Je ne serais malheureusement pas présent pour le derby de ce soir qui était l’occasion de se retrouver au Roazhon Park après ma longue blessure. Je suis malade et par conséquent indisponible pour ce match. Je suis déçu et frustré de ce rendez vous manqué mais ce n’est que partie remise. Un grand merci pour tous vos mots que j’ai pu recevoir ou lire depuis l’annonce de mon retour. Je souhaite un bon match à mes coéquipiers et on se donne rendez vous dimanche prochain à la maison », a-t-il écrit sur X . Et sa présence peut changer beaucoup de choses.

Terrier, le facteur X rennais