Son calvaire est terminé, il annonce son retour face au PSG

Arnaud De Kanel

Tenu en échec par Clermont samedi (0-0), le PSG va se déplacer à St. James Park mercredi pour y affronter Newcastle en Ligue des champions avant d'enchainer avec un choc face au Stade Rennais dimanche. D'ailleurs, cette rencontre marquera le grand retour de Martin Terrier, gravement blessé depuis plusieurs mois. L'attaquant rennais l'a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Le PSG de Luis Enrique démarre une semaine chargée. Mercredi, les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront Newcastle et ils retrouveront le Stade Rennais dimanche en Ligue 1. Et un grand revenant promet d'être de la partie au Roazhon Park.

Terrier de retour face au PSG

Blessé aux ligaments et au ménisque du genou droit face à Nice le 2 janvier dernier, Martin Terrier va enfin effectuer son grand retour sur les terrains de Ligue 1. Neuf mois plus tard, l'attaquant rennais est opérationnel. Grippé ce week-end, il avait du déclarer forfait pour le match face à Nantes et c'est donc face au PSG dimanche prochain qu'il fera son grand retour dans le groupe rennais.

«On se donne rendez vous dimanche prochain à la maison»