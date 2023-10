Le PSG galère, Luis Enrique trouve une excuse inattendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de retrouver la Ligue des champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge de Ligue 1, Clermont. Un match qui aurait donc du ressembler à une formalité pour les Parisiens qui ont toutefois été tenus en échec, buttant notamment sur un excellent Mory Diaw. Toutefois, Luis Enrique a également tenu à pointer du doigt l’état de la pelouse du stade Gabriel-Montpied.

Après sa démonstration contre l'OM dimanche (4-0), le PSG était très attendu pour son déplacement à Clermont, lanterne rouge de Ligue 1. Avec une telle différence de nouveau, on pouvait s'attendre à une large victoire des Parisiens qui ont dominé la rencontre... sans réussir à marquer et qui n'ont pas pu faire mieux qu'un 0-0. Pour Luis Enrique, l'état de le pelouse n'a pas aidé ses joueurs.

«C’est surtout l’état de la pelouse qui a clairement conditionné le résultat»

« Bon, ces stats sont bonnes mais je pense que le terrain a vraiment porté préjudice aux deux équipes. Il n’était pas en (bonne) condition pour jouer, que ce soit pour Clermont ou pour nous. Le ballon fuyait comme un lapin (sic.) au moment de tirer. Malgré cela, je pense que les deux équipes ont été bonnes. Le match était ouvert. Clermont aurait même pu gagner puisqu’ils ont eu deux occasions claires. Quant à nous, on a concédé le nul mais on aurait également pu gagner puisqu’on a eu six ou sept occasions claires. Je pense que c’est surtout l’état de la pelouse qui a clairement conditionné le résultat », lance le coach du PSG devant les médias.

«Je le répète, le ballon fuyait comme un lapin»