PSG : Il se lâche sur son grand retour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La semaine dernière, Nuno Mendes a subi une intervention chirurgicale afin de régler ses soucis persistants aux ischios-jambiers, ce qui l'éloignera donc des terrains pour les quatre prochains mois avec le PSG. Mais le latéral gauche portugais se projette déjà sur son futur retour et semble déterminé.

Décidément, les galères s'enchainent pour Nuno Mendes (21 ans), le latéral gauche portugais du PSG. Le club de la capitale a décidé de lui faire subir ces derniers jours une opération, en Finlande, pour tenter de remédier à ses problèmes au niveau des ischios-jambiers. Et la durée d'indisponibilité de Nuno Mendes s'élève désormais à quatre mois suite à cette intervention chirurgicale...

« Un moment très difficile »

Via un message poste sur son compte Instagram , Nuno Mendes a donné de ses nouvelles après l'opération : « Après de nouveaux tests, j’ai dû subir une intervention chirurgicale qui va m’éloigner des terrains pendant encore plusieurs mois. C’est un moment très difficile car cela fait quelque temps que je n’ai pas pu faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football », indique le défenseur du PSG.

« Revenir au plus vite et encore plus fort »