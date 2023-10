PSG : Mbappé est «le meilleur joueur du monde», Luis Enrique hallucine

Thibault Morlain

Cet été, Luis Enrique a posé ses valises au PSG, venant remplacer Christophe Galtier au poste d’entraîneur. L’Espagnol dirige donc désormais l’effectif parisien et les stars qui le compose. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé. Lionel Messi et Neymar partis, le Français est désormais l’arme numéro 1 au PSG et Luis Enrique est plus que jamais sous le charme de son numéro 7.

Un temps écarté et alors que le PSG était prêt à s’en séparer cet été, Kylian Mbappé est finalement resté à Paris et a rapidement réintégré le groupe de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG peut donc compter entièrement sur le champion du monde 2018. Avoir Mbappé sous ses ordres et un véritable luxe et Luis Enrique en est d’ailleurs bien conscient…

« Kylian est le numéro un »

Dans un entretien accordé à l’UEFA, Luis Enrique a ainsi dit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé. L’entraîneur du PSG n’a d’ailleurs pas hésité à le désigner comme le meilleur joueur du monde actuellement : « Je dois dire que je connaissais déjà Mbappé en tant que footballeur avant de venir au club ; c'est un joueur de haut niveau, de classe mondiale. Ce que je peux ajouter, c'est que son potentiel technique et physique me conforte dans l'idée qu'il est sans l'ombre d'un doute le meilleur joueur du monde, et je ne dis pas cela uniquement parce que je suis son manager, mais pour ce que je vois en général. Cependant, je pense aussi qu'il fait vraiment partie du cercle fermé des trois ou quatre joueurs d'élite qui peuvent prendre sur eux et gagner un match à eux seuls et, pour moi, Kylian est le numéro un ».

