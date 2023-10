Après Paris, il prend rendez-vous avec Mbappé pour 2024

Ce samedi soir, le monde du MMA avait les yeux rivés du côté de Paris et du Zénith pour assister aux débuts de Cédric Doumbé au PFL. Le Français a alors tenu toutes ses promesses puisqu’il s’est imposé par KO en seulement 9 secondes. De quoi choquer tout le monde dans la salle, à commencer par Kylian Mbappé. D’ailleurs, après ce combat, l’attaquant du PSG a été interpellé par une star de MMA.

Cédric Doumbé l’avait annoncé en marge de son combat face à Jordan Zebo, les stars du PSG allaient être au rendez-vous pour assister à l’événement. Elles n’ont pas manqué à l’appel. En effet, quelques heures après la rencontre face à Clermont, on a pu voir Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou encore Ousmane Dembélé débarquer au Zénith de Paris pour assister aux combats organisés par le PFL et donc les grands débuts de Cédric Doumbé.

Ayant lui aussi signé au PFL après avoir martyrisé ses adversaires et notamment Cyril Gane à l’UFC, Francis Ngannou n’a pas loupé une miette du combat de Cédric Doumbé. Sur X , le Camerounais a posté un premier message, lâchant : « Doumbé donne l’impression que ça a l’air facile. Félicitations ». Ngannou a ensuite envoyé un autre message, interpellant alors Kylian Mbappé, qui était au bord de la cage pour ce combat de Cédric Doumbé : « Wow quel événement PFL. On se voit au bord de la cage l’année prochaine Kylian Mbappé ».

