«Je ramène Kylian» : Mbappé est attendu, un joueur du PSG vend la mèche en privé

Jeudi, Cédric Doumbé a annoncé que Kylian Mbappé ferait partie de ses supporters VIP pour son combat contre Jordan Zébo à l’occasion de ses débuts en PFL. Le combattant MMA pourrait également compter sur le soutien d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Layvin Kurzawa comme l’a indiqué ce dernier.

Ce samedi, les joueurs du PSG ont rendez-vous à Clermont pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 (17h), et plusieurs d’entre eux ne vont pas s’éterniser après la rencontre, eux qui ont d’ores et déjà programmé leur soirée. Et pour cause, Cédric Doumbé fait ses débuts en PFL en affrontant Jordan Zébo dans le main event de la soirée organisée au Zénith de Paris. Kylian Mbappé est attendu, et il ne sera pas seul.

« Samedi, je ramène Ousmane (Dembélé), Kylian (Mbappé) et (Achraf) Hakimi. »

Dans un échange privé partagé sur Instagram par Cédric Doumbé, Layvin Kurzawa a en effet confirmé sa présence et celles de plusieurs coéquipiers. « On joue à Clermont à 17h, je finis le match et je viens direct , explique le latéral gauche du PSG dans son message. Samedi, je ramène Ousmane (Dembélé), Kylian (Mbappé) et (Achraf) Hakimi. »

