Mbappé - PSG : C’est confirmé, une offre va tomber !

Benjamin Labrousse

Alors qu'il semble pleinement épanoui au PSG, Kylian Mbappé voit tout de même son contrat le liant au club parisien expirer en fin de saison. Après avoir (à plusieurs reprises) manqué l'opportunité de signer le prodige Français, le Real Madrid reste attentif à la situation contractuelle de ce dernier, d'autant que Mbappé serait la priorité des Merengue pour le prochain mercato estival.

Touché à la cheville et remplacé prématurément dimanche dernier face à l'OM (4-0), Kylian Mbappé savoure. Très en forme en ce début de saison malgré un état physique pas encore tout à fait à 100%, le numéro 7 ne laisse rien transparaître quant à son avenir au PSG...

L'avenir de Kylian Mbappé toujours aussi flou

Car après un été extrêmement agité au cours duquel il aura été écarté de l'équipe première, Kylian Mbappé semble désormais pleinement impliqué dans la saison du PSG. Mais alors que son contrat expire en juin 2024, quid de l'avenir du capitaine de l'équipe de France ?

Le Real va retenter sa chance avec Mbappé