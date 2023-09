Zidane - OM : L’Arabie Saoudite vend la mèche ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Zinédine Zidane et l'OM, le mariage est possible. L'information a été dévoilée ce jeudi par France-Bleu Provence. Selon le média, le champion du monde aurait donné son accord pour occuper le rôle de manager général après le rachat du club par l'Arabie Saoudite. Selon Thibaud Vézirian, le timing n'est pas anodin. Des personnes auraient intérêt à ce que la vente soit officialisée vite.

Ce jeudi, l'OM a fait les gros titres de l'actualité, tout d'abord en Espagne. Mundo Deportivo, l'un des plus grands quotidiens du pays, avait annoncé que Zinédine Zidane avait refusé de prendre la succession de Marcelino cet été. Pour Thibaud Vézirian, cette décision n'est pas étonnante étant donné le niveau de la formation marseillaise. Mais à en croire France-Bleu Provence , l'ancien coach du Real Madrid n'aurait pas tiré un trait sur l'OM, bien au contraire. En réalité, Zidane serait prêt à débarquer dans sa ville natale en cas de rachat du club par des investisseurs saoudiens.

Crise à l’OM : Il confirme des «choses étranges» https://t.co/zYW6xJ9ima pic.twitter.com/9SFkZ8At8u — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Le feuilleton sur la vente de l'OM est reparti de plus belle

Selon le média, il aurait déjà donné son accord à l'Arabie Saoudite pour occuper un rôle de manager général. Pour Thibaud Vézirian, cet article ne fait que confirmer le rachat prochain de l'OM.« Déjà tu ne parles pas d’organigramme avant le rachat ce qui veut dire que tout le monde a compris pour le rachat, ce n’est plus un souci. Mais le timing m’interpelle » a-t-il lâché sur Twitch.

« Ils ont fait exprès de faire fuiter ces informations »