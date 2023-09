Zidane à l’OM, Neymar s'en mêle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club, Zinedine Zidane ressurgit dans l'actualité. Son nom est effectivement cité du côté de l'OM dans le cas d'un rachat du club par l'Arabie Saoudite, mais également du côté de la Saudi Pro League. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France pourrait s'installer sur le banc d'Al-Hilal et prendre la succession de Jorge Jesus. Et Neymar ne serait pas étranger à ce possible changement.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane cherche un nouveau défi. Il a longtemps cru que ce serait sur le banc de l'équipe de France, mais la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026 a mis fin à ses plans. Toujours sur le marché, l'ancien numéro 10 des Bleus aurait toutefois accepté de rejoindre l'OM si l'Arabie Saoudite venait à racheter le club phocéen. Une information publiée par France Bleu Provence , qui ajoute même qu'un budget de 300M€ a été promis à Zidane pour recruter sur le mercato.

Zidane fonce vers Al-Hilal ?

Toutefois, Goal Arabia annonce un autre avenir pour Zinedine Zidane. Et s'il s'agit toujours d'un lien avec l'Arabie Saoudite, il est cette fois-ci bien plus direct. Et pour cause, le média avance des contacts entre Al-Hilal et les représentants de la légende du football français. Le journaliste Talal Al-Otaibi est encore plus affirmatif, assurant que « l’entraîneur Zinedine Zidane sera là la semaine prochaine à Riyad . » Il faut dire qu'à Al-Hilal, un effectif bien garni attend le natif de Marseille.

