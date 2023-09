Arabie Saoudite, OM… Zidane a choisi son nouveau club, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane continue toutefois de faire parler de lui sur le marché. Longtemps attendu sur le banc de l'équipe de France, le natif de Marseille est également annoncé au cœur d'un projet colossal à l'OM. Cependant, c'est vers une toute autre destination que Zidane pour se tourner.

Depuis qu'il a quitté le Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane attend toujours le bon projet pour reprendre du service. Cela aurait pu être avec l'équipe de France après la Coupe du monde au Qatar, mais la prolongation de Didier Deschamps, jusqu'en 2026, a mis fin à ses espoirs pendant quelques années. Le natif de Marseille a également refusé le PSG avant la nomination de Christophe Galtier en 2022.

OM : La réponse est lâchée pour Zidane ? https://t.co/IPyEHONWPe pic.twitter.com/Lvthq7FEGH — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Zidane au cœur de toutes les rumeurs...

Et alors qu'il se faisait discret depuis quelques mois, le nom de Zinedine Zidane fait un retour fracassant dans l'actualité. Et pour cause, France Bleu a annoncé qu'il était prêt à accepter de rejoindre l'OM en cas de rachat du club par l'Arabie Saoudite qui prévoirait déjà un budget de 300M€ pour le mercato.

... mais proche d'accepter l'offre d'Al-Hilal ?