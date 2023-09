C’est annoncé, Zidane a choisi son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, Zinédine Zidane aurait refusé de rejoindre l'OM et de remplacer au pied levé Marcelino. Et pour cause, rejoindre Marseille ne serait pas la priorité du champion du monde 1998, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Le Français souhaiterait reprendre du service en Espagne.

Ce jeudi, Zinédine Zidane a fait les gros titres de l'actualité, que soit en France ou en Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, Mundo Deportivo a annoncé que le Français avait repoussé une proposition de l'OM, qui l'avait sondé avant de jeter son dévolu sur Gennaro Gattuso.

Zidane met le feu à Marseille

De son côté, France-Bleu Provence à lâché une information qui relance les rumeurs sur une possible vente de l'OM. Selon le média, le champion du monde 1998 aurait donné son accord pour rejoindre le club marseillais, notamment en cas d'arrivée d'investisseurs saoudiens.

Zidane ne veut que le Real Madrid