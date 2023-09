Le RC Lens imite le PSG, il annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar du PSG, le RC Lens a décidé d'ouvrir son capital et accueillir de nouveaux investisseurs. Ces dernières semaines, 20M€ seraient rentrés dans les caisses nordistes. Pour Joseph Oughourlian, cette somme pourrait permettre au club de poursuivre sa progression en championnat et de titiller les cadors comme le PSG ou l'OM.

Le PSG pourrait bien accueillir de nouveaux investisseurs. Le fonds d'investissement américain, Arctos Partners serait prêt à investir massivement au sein du club selon diverses sources. Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais caché son envie de voir débarquer de nouveaux investisseurs pour continuer de faire grandir le PSG. Président du RC Lens, Joseph Oughourlian est dans la même optique. Ces dernières semaines, plusieurs investisseurs locaux ont souhaité s'impliquer et donner de leur argent. 20M€ sont arrivés dans les caisses du club et pourraient lui permettre de passer un cap sur le plan sportif.

Le patron du RC Lens fait une annonce pour la vente du club https://t.co/FehoWHAHjv pic.twitter.com/AiqOfyvU1R — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Le RC Lens affiche ses ambitions

« La mission est d'être l'outsider du top 8, la mission ce n’est pas d’être le PSG ou l’OM. On part avec un budget, on a le huitième budget cette année et on se dit qu’on espère faire mieux. Il ne faut pas se mettre en danger économiquement, mais ça reste une affaire qui, si elle est bien gérée, peut être rentable » a lâché Joseph Oughourlian au micro de l' After Foot.

De nouveaux investisseurs arrivent au RC Lens