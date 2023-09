Le RC Lens imite le PSG, c’est le jackpot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a ouvert son capital. Un fonds d'investissement américain, Arctos Partners, serait prêt à investir massivement au sein du club parisien. Mais le PSG n'est pas le seul club français à accueillir de nouveaux investisseurs. Dans les prochains jours, le RC Lens devrait accueillir un pool d'investisseurs locaux.

Premier et deuxième du classement de Ligue 1 la saison dernière, le PSG et le RC Lens disputeront la Ligue des champions. Mais ce n'est pas le seul point commun. Dans les prochains jours, le club parisien devrait accueillir de nouveaux Investisseurs.





Le PSG va accueillir un actionnaire minoritaire

Comme indiqué pa r L'Equipe il y a quelques jours, le PSG serait sur le point d'accueillir un actionnaire minoritaire. Il serait prêt à racheter entre 5 et 15% du capital, et investir au moins 400M€. Le RC Lens devrait, aussi, accueillir de nouveaux investisseurs.

Le RC Lens a la même idée