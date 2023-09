La vente de l’ASSE réclamée en urgence, ça tourne au fiasco

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plus de deux ans, la vente de l’ASSE fait fantasmer les supporters stéphanois. Mais rien ne bouge au presque. Président du directoire, Roland Romeyer certifie que ce dossier reste d’actualité, mais les négociations sont au point mort. Et pour certains comme l’ancien joueur Geoffrey Dernis, il y a urgence.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo mettaient officiellement en vente l’ASSE. Les supporters espéraient entamer une nouvelle ère très rapidement. Mais deux ans après, la situation n’a pas changé. Pourtant, Roland Romeyer a précisé que le club stéphanois était toujours en vente. « Oui la vente est toujours d'actualité. Moi je voudrais quelqu’un qui puisse pérenniser le club, investir au capital, pour conserver tous les bons joueurs, renforcer l’équipe et remonter en Ligue 1 » a lâché le président du directoire.

Guillou fracasse l'ASSE

Mais Patrick Guillou doute de la sincérité des deux responsables stéphanois. « Pour trouver un acheteur, il faut d’abord être vendeur ! Je ne suis pas certain qu’ils le soient malgré les effets d’annonce. Cette vente ressort toujours du chapeau au bon moment. Comme pour cacher l’essentiel. Ça commence vraiment à se voir. Au moins on aura voyagé grâce à cette chimère : États-Unis, Suisse, Russie, Thaïlande, Moyen Orient, Angleterre… Quelle fumisterie quand même avec du recul. Et tout cela sur la crédulité de la seule force vive : le supporter » avait lâché le consultant de beIN SPORTS.

Pour Dernis, il y a urgence