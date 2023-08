L’ASSE fait une annonce pour son buteur

Alexis Brunet

Pour l'instant, l'ASSE est encore très loin de remonter en Ligue 1. Les Verts ont mal débuts leur saison puisqu'ils ont perdu lors des deux premières rencontres de championnat. A l'avenir ils pourront être aidés par Gaëtan Charbonnier, mais pour l'instant Saint-Étienne prend des précautions avec son buteur, qui revient tout juste d'une grave blessure.

Ce samedi, l'ASSE accueille Quevilly Rouen pour la troisième journée de Ligue 2. Cela sera l'occasion pour les hommes de Laurent Batlles de prendre leurs premiers points cette saison. Les Verts se sont en effet inclinés face à Grenoble en ouverture, puis face à Rodez. Des résultats qui coûteront peut-être chers en fin de saison, pour une potentielle montée.

Batlles veut prendre son temps avec Charbonnier

Pour commencer à engranger des points, l'ASSE aura donc besoin de marquer. Pas de chance pour les Verts, leur principale arme offensive est encore en délicatesse avec son corps. Gaëtan Charbonnier revient tout juste de blessure, et Laurent Batlles ne veut pas prendre de risque avec son joueur, comme il l'a déclaré en conférence de presse, d'après des propos rapportés par Evect . « Franchement aujourd’hui je ne peux pas vous dire. On le remplit physiquement, il a fait une heure contre Goal FC. Il revient d’un croisé vous savez… Il y a une phase ascendante et aujourd’hui on ne sait pas comment se situer, on en a parlé, il est important pour nous. De là à prétendre pouvoir jouer je n’en suis pas persuadé, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut être le plus cohérent possible par rapport à sa charge de travail. »

Quevilly n'est pas en grande forme

A domicile, l'ASSE aura un coup à jouer. Poussés par leur public, les Verts peuvent espérer faire un résultat, d'autant plus que Quevilly, leur adversaire ce samedi, n'est pas en très grande forme. Les hommes d'Olivier Echouafni ont eux aussi perdu leurs deux premiers matches de la saison.