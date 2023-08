Mercato : L’ASSE est encore snobée !

Jean de Teyssière

Le mercato estival de l'ASSE est très compliqué. Le club stéphanois a débuté la saison de Ligue 2 avec deux recrues et a perdu ses deux premiers matchs, face à Grenoble (0-1) et Rodez (1-2). L'AS Saint-Étienne souhaitait surfer sur sa bonne fin de saison dernière pour enfin jouer la montée mais se retrouve déjà à 6 points des premières places. Et les Verts ont encore essuyé un refus, le septième.

Grand favori avec les Girondins de Bordeaux pour la montée en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne est en train de revivre le même début de saison que l'an passé. À la différence que les verts n'ont pas commencé avec trois points de retard. Et le mercato ne devrait pas rassurer les supporters stéphanois...

Ferhat ne viendra pas à l'ASSE

L'ancien ailier du Nîmes Olympique, Zinédine Ferhat débute sa dernière année de contrat en Turquie, dans le club d'Alanyaspor. Peu utilisé, il est suivi de près par les Verts mais selon Peuple Vert , l'Algérien ne rejoindra pas les Stéphanois, car son salaire est trop élevé, et il ne compte pas le baisser...

Mercato : L’ASSE se fait encore recaler ! https://t.co/BmR7agWRzE pic.twitter.com/ts4PLhh6Lb — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Déjà le septième refus de l'ASSE cet été

Ce nouveau refus est déjà le septième essuyé par l'AS Saint-Étienne cet été. En effet, Alexandre Mendy est resté à Caen, Jérémy Livolant a été transféré par Guingamp à Bordeaux, Antoine Leautey et Alex Bangura restent respectivement à Amiens et au SC Cambuur, tandis que Georges-Kévin Nkoudou est parti vers Damac FC en Arabie saoudite et Yoann Cathline devrait filer à Almere City...