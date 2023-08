Un coup de tonnerre se prépare à l'ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une excellente seconde partie de saison, l'ASSE fait figure de favori dans cette nouvelle saison de Ligue 2. Mais alors que le mercato est plus que poussif, les Verts ont connu deux premiers accrocs inquiétants. Battus contre Grenoble (0-1) puis à Rodez (1-2), les Verts ne lancent pas idéalement leur saison. Laurent Batlles et Loïc Perrin sont déjà dans l'œil du cyclone.

Grâce à un mercato d'hiver rondement mené, l'ASSE avait réussi une excellente seconde partie de saison. Par conséquent, en surfant sur cette dynamique, les Verts faisaient parties des favoris dans la course à la montée pour cette saison malgré le départ de Jean-Philippe Krasso, et la situation plus que délicate de Niels Nkounkou. Mais après les deux premières journées, les Verts n'ont toujours pas inscrit le moindre point.

Batlles et Perrin dans le viseur ?

Battue contre Grenoble (0-1) puis à Rodez (1-2), l'ASSE est déjà en grande difficulté, et cette fois-ci, Roland Romeyer ne semble pas avoir l'intention de faire preuve de patience. Selon les informations du Progrès , Laurent Batlles est ainsi sur la sellette, tout comme Loïc Perrin, dont le mercato ne convainc pas en interne.

Déjà un match crucial contre Quevilly

Par conséquent, le média ajoute que la rencontre face à Quevilly samedi s'annonce déjà cruciale et une nouvelle défaite pourrait être préjudiciable à Laurent Batlles et Loïc Perrin. En revanche, Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE, semble quant à lui protégé pour le moment.