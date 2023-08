Le PSG boucle un transfert légendaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela semble désormais imminent, Neymar va rejoindre Al-Hilal dans les prochaines heures. Six ans après sa signature record au PSG pour 222M€, le Brésilien va s'envoler pour l'Arabie Saoudite, là encore en battant plusieurs records. Et pour cause, en déboursant quasiment 100M€, le club basé à Riyad va faire de Neymar la plus grosse vente de l'histoire du PSG. Mais ce n'est pas tout.

Déjà annoncé sur le départ il y a un an, Neymar n'avait jamais réussi à trouver un club susceptible de répondre à la fois à ses exigences, mais également à celle du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Chelsea s'est manifesté en début de mercato, sans que cela n'aille plus loin. Mais cet été, un nouvel eldorado s'offre aux footballeurs : l'Arabie Saoudite. Dans la foulée de la signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr il y a six mois, la Saudi Pro League a fait une razzia sur le mercato. Une occasion en or pour le PSG qui est donc tombé d'accord avec Al-Hilal pour le transfert de Neymar. Le montant de la transaction ? 100M€ bonus compris selon L'EQUIPE . Une somme historique à plus d'un titre.

Neymar explose le record de vente du PSG

Tout d'abord, Neymar va devenir de très loin le joueur le mieux vendu de l'histoire du PSG qui a rarement brillé dans ce domaine. Et pour cause, jusque-là, le club de la capitale n'avait jamais vendu pour plus de 40M€. Il s'agissait de Gonçalo Guedes qui avait rejoint Valence en 2018. Le Portugais devance David Luiz, qui avait fait son retour à Chelsea pour 35M€. Et pour trouver trace de la troisième plus grosse vente de l'histoire du PSG, il fallait remonter très loin avant l'arrivée du Qatar, à savoir en 2003, été durant lequel Ronaldinho s'engageait avec le FC Barcelone pour 32,5M€. Déjà le joueur le plus cher de l'histoire du PSG, Neymar devient donc également la plus grosse vente du club parisien.

En transferts cumulés, Neymar reprend son trône

Mais ce n'est pas tout. En effet, Neymar est transféré pour la troisième fois de sa carrière et va reprendre son titre honorifique de joueurs les plus chers de l'histoire en transferts cumulés. Dans ce classement, Romelu Lukaku devançait le Brésilien depuis son transfert à Chelsea en 2021. Au total, le Belge a généré 333,56M€ de transferts dans sa carrière. Un total qui pourrait encore grimper s'il est vendu cet été. De là à rattraper Neymar ? Cela semble désormais compliqué. Et pour cause, après son transfert de Santos à Barcelone en 2013 (88M€) puis son arrivée record au PSG en 2017 (222M€), le numéro 10 de la Seleçao ajoute un troisième transfert à 100M€ portant donc son total à 410M€. Aucun joueur ne fait mieux. Derrière Neymar et Romelu Lukaku, on retrouve Cristiano Ronaldo (245M€), Alvaro Morata (189M€) ou encore Antoine Griezmann (184M€).

Trois transferts dans les 25 plus chers de l'histoire

Autre statistique qui rendrait le transfert de Neymar légendaire, sa nouvelle présence dans le classement des joueurs les plus chers de l'histoire. Avec un transfert à 100M€, le Brésilien se hisserait à la 16e place à égalité avec Harry Kane, qui a lui aussi été transféré cet été pour 100M€. Mais contrairement à l'Anglais, ce n'est pas la première fois que Neymar apparaît dans ce classement qu'il domine largement. En effet, grâce à sa signature au PSG, il est le joueur le plus cher de l'histoire (222M€). Mais son transfert en 2013 de Santos à Barcelone pour 88M€ est également le 21e plus important de l'histoire. Par conséquent, Neymar va réussir l'exploit de d'être présent à trois reprises dans les 22 transferts les plus chers de l'histoire du football. Evidemment personne ne fait mieux, puisque seuls Cristiano Ronaldo est également présent à deux reprises dans le top 20. Cela démontre bien que le transfert de Neymar vers Al-Hilal est légendaire à plus d'un titre.