Mercato : Le PSG boucle le transfert d’une star à 90M€

Jean de Teyssière

Entre Neymar et le PSG, la fin semble être toute proche. Beaucoup plus qu'en 2019, lorsque le PSG avait bloqué toute tentative de départ. Beaucoup plus que l'an passé, lorsque Neymar souhaitait à tout prix rester. Cette année, les deux parties semblent d'accord pour mettre fin à leur aventure commune. Et le PSG touchera un joli chèque de 90M€.

Arrivé au PSG en 2017 contre 222M€ en provenance du FC Barcelone, Neymar va quitter le club, six ans après. Une aventure commune qui n'aura pas eu le succès escompté puisque le PSG n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions, tandis que Neymar n'aura pas remporté de Ballon d'Or alors que tout était écrit dans ce sens. Malgré les 119 matchs manqués de Neymar en six ans et ses multiples blessures à la cheville, il va permettre au PSG de toucher un beau pactole.

Neymar va toucher un contrat record

Le transfert de Neymar va arranger tout le monde. Selon L'Équipe , le contrat de Neymar dans le club d'Al-Hilal, avec lequel il est tombé d'accord ce dimanche pour un contrat de deux ans et un contrat XXL qui devrait faire de lui le joueur le mieux payé d'Arabie saoudite. Devant Cristiano Ronaldo et ses 200M€ par an. Le montant de son contrat n'a en revanche pas fuité.

Le PSG a lancé un ultimatum à Mbappé https://t.co/DX22dZdIcg pic.twitter.com/zkufwLJjfF — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Le PSG va toucher 90M€

Pour le PSG aussi, ce départ de Neymar est arrangeant financièrement. Au-delà de l'extinction de son salaire annuel XXL (30M€), le club parisien a réussi à trouver un accord avec le club saoudien d'Al-Hilal pour un transfert aux alentours de 90M€. Un beau pactole, surtout vu l'état physique de Neymar, qui n'a plus réalisé de saison complète depuis bien longtemps. Et l'objectif de Neymar sera tout de même de revenir en Europe d'ici un ou deux ans, pour disputer la Coupe du monde 2026 en forme.