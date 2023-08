PSG - Neymar : C’est confirmé, le transfert est imminent

Baptiste Berkowicz

Le PSG s'active en interne. Neymar n'est plus dans les plans du club de la capitale et voit son transfert en Arabie saoudite prendre sérieusement forme. Les dirigeants parisiens et leurs homologues saoudiens sont parvenus à trouver un terrain d'entente autour de 90M€ pour céder le Brésilien. Ce dernier a donné son accord pour rejoindre le club d'Al-Hilal. Le joueur de 31 ans est attendu à Riyad cette semaine et pourrait même faire ses débuts samedi.

Le PSG et Neymar, c'est terminé. Depuis de nombreux jours, le club parisien et le Brésilien avaient pour volonté commune de se séparer lors de ce mercato estival. Le club d'Al-Hilal a réussi à convaincre toutes les parties.

Neymar attendu à Riyad cette semaine

Après six années passées au PSG, Neymar va bel et bien faire ses valises. D'après les informations d' UOL Esporte , le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil devrait poser bagage cette semaine à Riyad afin de rejoindre son nouveau club : Al-Hilal. L'EQUIPE confirme d'ailleurs ce lundi matin un accord entre le PSG et l'écurie saoudienne avec un départ imminent pour Neymar.

Débuts envisagés samedi avec Al-Hilal