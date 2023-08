PSG : Neymar a dit oui pour son transfert, ce sera 90M€

Hugo Chirossel

Après six saisons, la fin de l’aventure parisienne de Neymar se rapproche de son terme. Le PSG ne compte plus sur le Brésilien âgé de 31 ans et un accord aurait été trouvé avec Al-Hilal, en Arabie Saoudite. L’international auriverde aurait donné son feu vert pour rejoindre le club saoudien, qui devrait dépenser environ 90M€ pour racheter ses quatre années de contrat.

Alors que le PSG ne compte plus sur lui, Neymar n’a pas été retenu dans le groupe qui affrontait Lorient samedi soir, pour le compte de la première journée de Ligue 1. Comme Marco Verratti, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Renato Sanches, le numéro 10 parisien n'entre plus dans les plans du club de la capitale.

Mercato : Après Neymar et Verratti, le PSG prépare une révolution https://t.co/hUiWPiklGv pic.twitter.com/tqf83QKNY0 — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Neymar accepte de rejoindre Al-Hilal

Neymar et le PSG ont acté la fin de leur aventure commune. Le Brésilien de 31 ans pourrait alors poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. En effet, Al-Hilal souhaite s’attacher ses services. Un intérêt qui ne déplairait pas à Neymar, qui aurait accepté de rejoindre le club saoudien, comme indiqué par L'Équipe .

Le PSG va récupérer 90M€