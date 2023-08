Verratti, Neymar, Mbappé... Toutes les infos mercato du 13 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG annonce le retour de Mbappé !

Le feuilleton Mbappé nous a habitués à de nombreux rebondissements, mais celui-là, personne ne l'avait vu venir. En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a annoncé que son attaquant vedette était réintégré au groupe de Luis Enrique : « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin ».



PSG : Neymar reçoit une offre de 100M€

Proche de s'engager avec Al-Hilal, Neymar aurait reçu une nouvelle offre sensationnelle. Selon les informations d' UOL Esporte , le club saoudien lui propose 100M€ par an, de quoi en faire le joueur le mieux payé de Saudi Pro League derrière Cristiano Ronaldo. D'après Foot Mercato , cette offre aurait convaincu le père de Neymar, qui serait disposé à dire oui.



PSG : Verratti aussi va partir !

En plus de Neymar, une autre star s'apprêterait à quitter le PSG. D'après Sports Zone , les discussions seraient très avancées entre Al-Hilal et Marco Verratti. Le milieu de terrain italien pourrait donc s'en aller en même temps que le numéro 10 de la Seleçao , pour la même destination. Le joueur est déjà d'accord avec le club saoudien qui s'apprête à formuler une nouvelle offre auprès du PSG pour Marco Verratti.



Neymar très proche de quitter le PSG

Absent pour la première journée de Ligue 1 contre Lorient, Neymar semble plus proche que jamais d'un départ du PSG. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le Brésilien se rapprocherait grandement d'un transfert à Al-Hilal. Les négociations seraient désormais très avancées, à tel point qu'un départ de Neymar n'a jamais semblé aussi proche de se concrétiser.



