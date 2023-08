PSG : Surprise, Mbappé a changé d'avis

Amadou Diawara

Alors qu'il refusait de prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé a été placé sur le marché par sa direction et mis à l'écart du groupe de Luis Enrique jusqu'à ce dimanche. En effet, le PSG vient d'annoncer le retour de son numéro 7 dans le premier groupe d'entrainement, et ce, parce qu'il serait désormais ouvert à l'idée de rempiler.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, à la fin du dernier exercice, le numéro 7 parisien a fait parvenir une lettre à sa direction dans laquelle il annonce qu'il ne va pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. pic.twitter.com/Dl1KuiwW7k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

Mbappé quitte le loft du PSG

Pour ne pas voir Kylian Mbappé quitter le PSG librement et gratuitement, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de le placer sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique, et ce, pour le pousser à accepter un départ lors de ce mercato estival. Une stratégie qui semble avoir porté ses fruits.

Mbappé est prêt à prolonger au PSG