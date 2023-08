PSG : Une annonce tombe pour le transfert de Neymar

Arnaud De Kanel

Ces dernières heures, l'avenir de Neymar fait couler beaucoup d'encre. L'attaquant brésilien serait en passe de rallier l'Arabie saoudite afin de s'engager avec Al-Hilal. Une source proche du dossier a d'ailleurs confirmé la tendance auprès de la l'AFP : le numéro 10 devrait quitter le PSG.

Tenu en échec par Lorient, le PSG avait décidé de se passer de Neymar pour cette rencontre. Luis Campos et Luis Enrique auraient rencontré la star pour lui communiquer que le club de la capitale ne comptait plus sur lui. Le Brésilien se rapproche grandement de l'Arabie saoudite.

«Neymar est probablement sur le départ du PSG»

C'est en tout cas ce qu'annonce une source proche des négociations à l'AFP . « Neymar est probablement sur le départ du PSG », déclare-t-elle, tout en évoquant une offre d'Arabie saoudite. Selon RMC Sport , c'est le club d'Al-Hilal qui serait proche de signer l'attaquant du PSG.

«Neymar ne fait plus partie des plans de l'entraîneur et du club»