Le PSG ne veut plus de Neymar, Mbappé jubile

Alexis Brunet

Après des semaines de conflit, les relations se sont un peu apaisées entre Kylian Mbappé et le PSG. Le club de la capitale se veut plus optimiste quant à une prolongation du natif de Bondy. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le changement d'attitude du champion du monde. Tout d'abord le mercato ambitieux de Paris, mais aussi le départ possible de Neymar.

Le PSG va peut-être enregistrer un nouveau renfort cet été. On ne parle pas d'un nouveau joueur, mais bien de Kylian Mbappé. Le Français était depuis de semaines présent dans le groupe des lofteurs à l'entraînement, mais ce dimanche 13 août, RMC Sport a révélé que l'attaquant avait réintégré le groupe pro. C'est donc le premier pas vers une possible prolongation du natif de Bondy, en tout cas le PSG fait tout pour.

Mbappé ouvre la porte pour une prolongation

D'après les informations de Foot Mercato , confirmées par RMC Sport , Kylian Mbappé aurait ouvert la porte à une prolongation au PSG. Le Français serait satisfait du mercato parisien, avec notamment les arrivées de ses amis, Lucas Hernandez, et Ousmane Dembélé, mais aussi celle possible de Randal Kolo Muani. L'arrivée d'un vrai numéro neuf en la personne de Gonçalo Ramos serait aussi un vrai plus pour le champion du monde.

Neymar sur le départ, cela arrange Mbappé