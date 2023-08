Mbappé - PSG : La presse italienne fait une révélation inattendue

Axel Cornic

La situation autour de Kylian Mbappé semble avoir évolué ces dernières heures, avec L’Equipe qui parle d’un rapprochement entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Mais à l’étranger on va encore plus loin, puisqu’en Italie ce sont carrément des négociations pour une prolongation de contrat qui sont évoquées ce dimanche !

C’est l’été de tous les changements au PSG. Après l’entraineur, c’est l’effectif qui a subi d’énormes modifications et lors de la première journée de Ligue 1 les plus grandes stars n’étaient même pas là. C’est le cas de Neymar, mais surtout de Kylian Mbappé, engagé dans une guerre ouverte avec son club depuis plus d’un mois.

Le transfert de Neymar plombé par le PSG ? https://t.co/87T5PYcHC4 pic.twitter.com/N4I4TbiMwa — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Mbappé et le PSG se seraient rapprochés

Un an après sa prolongation record, la star française a annoncé son intention de partir libre en juin 2024, ce qui serait une véritable catastrophe pour le PSG. La réponse a été catégorique, puisque le président Nasser Al-Khelaïfi a expliqué que Mbappé avait le choix de prolonger ou d’être transféré cet été, avec une mise à l’écart du groupe.

Des négociations pour une prolongation ?