Le clan Neymar prend une décision à 100M€, le PSG va adorer

Alexis Brunet

Aux dernières nouvelles, Neymar souhaiterait quitter le PSG. Le club de la capitale ne s'opposerait pas à son transfert, vu qu'il ne compterait plus sur lui. L'Arabie saoudite semble être la destination la plus probable pour le Brésilien. Al-Hilal aurait même offert un contrat à plus de 100M€ par saison à l'attaquant. Le père du joueur aurait accepté cette offre.

Après six saisons au PSG, Neymar pourrait enfin quitter le club de la capitale. Le Brésilien choqué par les manifestations des supporters devant son domicile il y a quelques mois voudrait partir de Paris. L'attaquant souhaite revenir au FC Barcelone, mais cela semble compliqué. Les Blaugrana font face à des gros problèmes financiers, qui les avaient déjà empêchés de réaliser l'opération Lionel Messi. L'ancien crack de Santos va donc probablement devoir se trouver une nouvelle destination.

Al-Hilal offre 100M€ par an à Neymar

Comme plusieurs joueurs lors de ce mercato, Neymar pourrait rejoindre une destination à la mode, l'Arabie saoudite. Le club d'Al-Hilal serait très chaud à l'idée de faire signer le Brésilien. D'après les informations de Foot Mercato , la formation saoudienne aurait même proposé un contrat à 100M€ par saison au Parisien. Le père de ce dernier, qui gère ses affaires, l'aurait même accepté. Il faudra encore connaître l'avis du principal concerné, mais l'équipe de Saudi Pro League semble confiante, quant à la faisabilité de l'opération.

PSG : Neymar relance tout pour Mbappé https://t.co/ax2DvnbnAw pic.twitter.com/8Figod8FEN — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

