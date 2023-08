Le PSG fait le forcing pour un transfert surprise

Alexis Brunet

Après avoir beaucoup recruté, le PSG pense à dégraisser son effectif. Le club de la capitale tente de se débarrasser de ses indésirables. Juan Bernat a par exemple été proposé à Al-Hilal, qui se cherche un latéral. L'Espagnol n'est pas la priorité de la formation saoudienne, mais Paris pousse pour essayer de le placer là-bas.

Samedi 12 août, le PSG a annoncé avoir officiellement mis la main sur Ousmane Dembélé. L'ailier français débarque du FC Barcelone, pour un montant de 50M€. Le joueur était particulièrement attendu par Luis Enrique, désireux de renforcer le côté droit de son attaque. Le champion du monde est devenu la neuvième recrue du club de la capitale cet été.

Le PSG veut se débarrasser de Bernat

Le PSG a particulièrement été actif dans le sens des arrivées, mais pas dans celui des départs. Le club de la capitale va donc chercher à rectifier la donne dans les prochaines semaines. D'après les informations de Sports Zone , Paris pousserait pour essayer de transférer Juan Bernat à Al-Hilal. Problème pour le PSG, l'Espagnol n'est pas la priorité de la formation saoudienne, au poste de latéral. Le départ de l'ancien joueur du FC Valence est donc encore loin d'être acté.

Sanches et Paredes sont sur le départ

Le PSG est en train de gérer plusieurs dossiers dans le sens des départs. En plus de Juan Bernat, le club de la capitale négocie pour Renato Sanches et Leandro Paredes. Les deux hommes pourraient rejoindre l'Italie, et plus précisément l'AS Rome.