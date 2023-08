PSG : 100M€ arrivent, Neymar va craquer

Baptiste Berkowicz

Le PSG et Neymar se rapproche d'un divorce de manière imminente. L'Arabie saoudite, par l'intermédiaire d'Al-Hilal, est en discussion très avancée pour boucler la venue du numéro 10 parisien. 100M€ par saison attendent le Brésilien dans le club saoudien. Un contrat qui en ferait le deuxième joueur le mieux payé du championnat d'Arabie saoudite.

Le PSG et Neymar c'est probablement terminé. Le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil n'est plus dans les plans du club de la capitale. Le joueur de 31 ans veut lui aussi quitter Paris et voit l'Arabie saoudite lui faire la cour. Un accord entre toutes les parties est proche d'être trouvé.

Neymar : Coup de tonnerre au PSG ! https://t.co/k6ZZ4t1cdU pic.twitter.com/eyQsW4qh8T — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Al-Hilal offre 100M€ à Neymar

Il devrait bien ne pas y avoir de septième saison au PSG pour Neymar. D'après les informations d' UOL Esporte , Al-Hilal a décidé de gravir les échelons et propose 100M€ par saison pour le Brésilien, après avoir offert 80M€. Les négociations se déroulent concrètement depuis plusieurs semaines, mais le nouveau montant en discussion n'a été décidé que ces dernières heures. D'après Foot Mercato , le père du numéro 10 du PSG aurait accepté cette offre. Il ne manquerait donc plus qu'à convaincre le joueur.

Deuxième joueur le mieux payé d'Arabie saoudite