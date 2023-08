Le boss du PSG accélère pour Mbappé

Alexis Brunet

Le feuilleton Kylian Mbappé est peut-être en train de prendre une nouvelle tournure. Le joueur a quitté le loft, et il a réintégré le groupe pro. Le club de la capitale retrouve donc un peu d'espoir pour une possible prolongation de son attaquant. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi devrait même se rendre ce dimanche au Campus PSG, afin de s'entretenir avec le champion du monde.

Cela fait plusieurs semaines que la situation de Kylian Mbappé au PSG est très compliquée. Le Français a été mis à l'écart par son club, et l'attaquant s'entraînait avec le loft. Mais tout a évolué ce dimanche 13 août, car le joueur a quitté le loft, et les discussions entre les deux parties ont repris. Le PSG a même officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué qui annonce qu'après « des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin ».

Al-Khelaïfi va rencontrer Mbappé

Kylian Mbappé devrait va s'entraîner ce dimanche 13 août avec l'équipe première et se retrouve à la disposition de Luis Enrique. D'après les informations de L'Équipe , le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, devrait se rendre au Campus PSG, afin de s'entretenir avec l'attaquant. Une preuve supplémentaire que les relations tendent à se réchauffer entre le champion du monde et son club.

Trop tôt pour parler d'une prolongation

Le processus pour arriver à une possible prolongation de Mbappé sera sans doute encore long. Toutefois, le PSG met tout en place pour y arriver. Paris cherche à recruter des joueurs français de haut niveau, comme Dembélé et Hernandez, et possiblement Kolo Muani, ce qui était une requête du natif de Bondy. De plus le départ de Messi et celui probable de Neymar, mettent fin au bling-bling, ce que demandait Mbappé. L'optimisme renaît dans les rangs parisiens.