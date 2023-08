Le PSG va boucler deux transferts, c’est imminent !

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG a démarré samedi son championnat de France face à Lorient par un match nul (0-0), les dirigeants parisiens continuent de s'activer en coulisses. Leandro Paredes et Renato Sanches sont d'accord pour rejoindre l'AS Roma. Il ne manque plus qu'à trouver un terrain d'entente entre les deux clubs pour finaliser ces opérations.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, est particulièrement attendue sur sa capacité à vendre les joueurs jugés indésirables par le club de la capitale. L'échec global au niveau du recrutement l'été dernier oblige le conseiller sportif portugais à s'agiter afin de trouver des portes de sortie.

Paredes d'accord pour l'AS Roma...

Bien que ces dernières semaines, Leandro Paredes était en discussions avancées avec Galatasaray, le récent champion du monde argentin pourrait bien poser ses valises dans un de ses anciens clubs. D'après les informations de Foot Mercato , l'AS Roma se montre de plus en plus pressante. Le joueur de 29 ans est d'accord avec les dirigeants romains pour un contrat de trois ans. Galatasaray propose à Leandro Paredes un salaire plus conséquent mais c'est bien le club italien qui a les faveurs du joueur. Le PSG réclame 5M€ pour libérer l'Argentin à qui il reste une seule année de contrat.

Renato Sanches aussi....