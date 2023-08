Mercato : Le PSG tente un coup surprenant, c'est terminé

Pierrick Levallet

Cherchant à se débarrasser de quelques indésirables cet été, le PSG s'activerait pour les transferts de Renato Sanches et Leandro Paredes. Les deux joueurs sont dans le viseur de l'AS Roma. D'ailleurs, la formation parisienne aurait tenté un coup surprenant avec le Portugais et l'Argentin pour récupérer un joueur de José Mourinho dans l'opération.

Actif sur le mercato dans le sens des arrivées, le PSG souhaite également faire le ménage dans son effectif. La formation parisienne veut se séparer de nombreux indésirables cet été. Ainsi, Le10Sport.com a pu vous confirmer que Leandro Paredes était sur le départ, tout comme Renato Sanches. Les deux joueurs intéresseraient l’AS Roma. D’ailleurs, le PSG aurait tenté un coup étonnant avec les Giallorossi .

Mercato : Le PSG frappe fort, ils sont dégoûtés https://t.co/DOTz5TYsMN pic.twitter.com/GdvMDLvaXE — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Le PSG a tenté un coup avec Paredes et Sanches

D’après les informations de Ouest France , le PSG aurait proposé un échange à l’AS Roma. Le club de la capitale était à envoyer Renato Sanches ou Leandro Paredes pour récupérer Nemanja Matic cet été. Mais finalement, l’opération a été refusée par le club romain. Malgré tout, le Serbe devrait bien signer en Ligue 1 lors de ce mercato estival.

Direction Rennes pour Matic